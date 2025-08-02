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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Драма 1934

Рейтинг фильмов в жанре драма 1934 года

Аталанта 7.7
1 Аталанта
драма, мелодрама 1934, Франция
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Манхэттенская мелодрама 7.6
2 Манхэттенская мелодрама
криминал, драма, мелодрама 1934, США
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Счастье 7.6
3 Счастье
драма, комедия 1934, СССР
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Онлайн
Чапаев 7.6
4 Чапаев
исторический, военный, драма 1934, СССР
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Пышка 7.5
5 Пышка
драма 1934, СССР
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