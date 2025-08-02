Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Документальный 2024

Рейтинг фильмов в жанре документальный 2024 года

SUGA | Agust D TOUR ‘D-DAY’ THE MOVIE 8.8
1 SUGA | Agust D TOUR ‘D-DAY’ THE MOVIE
музыка, документальный 2024, Южная Корея
Оцените
Irklais per Atlanta 8.7
2 Irklais per Atlanta
документальный 2024, Латвия / Литва / Испания / США
Оцените
Огненный лис 8.5
3 Огненный лис Храбрый обитатель Камчатки спасает свою семью от грозных хищников
семейный, приключения, документальный 2024, Россия
Оцените
Смотреть трейлер Рецензия
В самом сердце Национального 8.3
4 В самом сердце Национального
документальный, спорт 2024, Германия
Оцените
Смотреть трейлер
Аль Джанат – исходный рай 6.8
5 Аль Джанат – исходный рай
документальный 2024, Буркина-Фасо
Оцените
Kelly's Way - Diary of a Champion 6.6
6 Kelly's Way - Diary of a Champion
документальный 2024, Франция / Эстония
Оцените
По-гарлемски адско 6.0
7 По-гарлемски адско
документальный 2024, США
Оцените
Жанр
Страна
Год
Сбросить
Самые ожидаемые фильмы Топ 1000 лучших фильмов Лучшие фильмы в прокате Лучшие фильмы 2024 года Лучшие фильмы 2023 года Лучшие фильмы 2022 года Лучшие фильмы 2021 года Лучшие отечественные фильмы Лучшие фильмы по странам Лучшие фильмы по жанрам Лучшие фильмы по годам
Самые ожидаемые фильмы
787
Аватар 3: Огонь и пепел 27 декабря 2025
506
Чебурашка 2 1 января 2026
120
Фантастическая четверка: Первые шаги 2 августа 2025
112
Три богатыря и свет клином 25 декабря 2025
88
Домовенок Кузя 2 19 марта 2026
Лучшие фильмы в прокате
9.0
Меня зовут Любовь
8.8
BTS: Разбей тишину: Фильм
8.8
Как приручить дракона
8.7
Унесенные призраками
8.7
Кейпоп-охотницы на демонов
Топ 1000 лучших фильмов
9.2
Атака титанов: Последняя атака
9.1
Ateez World Tour [Towards the Light: Will to Power] в Сеуле
9.1
Побег из Шоушенка
8.9
Зеленая миля
8.8
Властелин Колец: Братство Кольца
Мистика, декорации и Калужская глушь: сериал «Хутор» ворвался в ТОП-1 «Premier», но снимали его не там, где вы подумали
Худший хоррор в карьере Стэйтема: рейтинг 4,9 говорит сам за себя — а ведь снимал лучший в своем деле
Фиолетовый платок, который все испортил: в «Великолепном веке» красиво — но историки хватаются за голову
«Жизнь в мегаполисе накладывает отпечаток»: стыдный «туалетный» ляп с Кэрри Брэдшоу в «И просто так» разобрал косметолог
Хорошо смеется тот, кто разбирается в комедиях СССР: взгляните на 6 вопросов и отличите миф от правды (тест)
Добро пожаловать в семью: топ-5 самых высокооцененных фильмов от Marvel, к которым уже присоединилась «Фантастическая четверка: Первые шаги»
Звезда «Офиса» работала в кинотеатре и водила старенькую «Хонду» во время съемок сериала — сейчас она мультимиллионер
Все не решаетесь посмотреть «Акиру»? Рассказываем, о чем это аниме с рейтингом 8.0 — будет понятно, кому зайдет
Звезда «Крестного отца» рассказал, почему считает первый фильм лучше второго — все дело в другом актере
Что такое «Гравити Фолз»? Не все знают, откуда взялось название, и как оно «спойлерит» сюжет мультфильма
Не фильм, а музыкальный шедевр: топ-5 картин с саундтреком от Ханса Циммера
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше