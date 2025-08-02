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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Документальный 2023

Рейтинг фильмов в жанре документальный 2023 года

Suga: Road to D-Day 8.7
1 Suga: Road to D-Day
биография, документальный, музыка 2023, Южная Корея
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Мой мир SHINee 8.6
2 Мой мир SHINee
документальный, музыка 2023, Южная Корея
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В Арктику 8.6
3 В Арктику Документальный фильм о новом покорении Арктики
документальный 2023, Россия
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Императрицы 6.4
4 Императрицы Историческая драма о дворцовых переворотах
драма, исторический, документальный 2023, Россия
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