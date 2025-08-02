Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Детектив 2024

Рейтинг фильмов в жанре детектив 2024 года

Проклятие. Зов могилы 7.6
1 Проклятие. Зов могилы Детективный хоррор о древнем загадочном захоронении
ужасы, детектив, триллер 2024, Южная Корея
Оцените
Смотреть трейлер Билеты
Улыбка 2 7.3
2 Улыбка 2 Поп-звезда сталкивается с мистической угрозой во время своего турне
ужасы, детектив, триллер 2024, США
Оцените
Смотреть трейлер Рецензия
Такси 7.2
3 Такси
триллер, детектив 2024, Кыргызстан
Оцените
Спящие псы 6.7
4 Спящие псы Криминальный триллер с Расселом Кроу о расследовании убийства десятилетней давности
криминал, детектив, триллер 2024, Австралия
Оцените
Смотреть трейлер
Ловушка 6.7
5 Ловушка Криминальный триллер М. Найта Шьямалана о поиске серийного убийцы
ужасы, детектив, триллер 2024, США
Оцените
Смотреть трейлер
Кукушка 6.1
6 Кукушка Отдых в Альпах превращается в ад для девочки-подростка и ее семьи
ужасы, детектив, триллер 2024, Германия / США
Оцените
Смотреть трейлер
Обитель смерти 5.9
7 Обитель смерти Влиятельный судья оказывается вовлечен в кошмарную игру в удаленном пансионе. Хоррор-триллер с Джоном Литгоу и Джеффри Рашем
ужасы, детектив, триллер 2024, Новая Зеландия
Оцените
Смотреть трейлер
Подземная бездна 5.3
8 Подземная бездна Девушка-скептик сталкивается с необъяснимым ужасом в недрах метро
ужасы, детектив 2024, Испания
Оцените
Смотреть трейлер
Жанр
Страна
Год
Сбросить
Самые ожидаемые фильмы Топ 1000 лучших фильмов Лучшие фильмы в прокате Лучшие фильмы 2024 года Лучшие фильмы 2023 года Лучшие фильмы 2022 года Лучшие фильмы 2021 года Лучшие отечественные фильмы Лучшие фильмы по странам Лучшие фильмы по жанрам Лучшие фильмы по годам
Самые ожидаемые фильмы
787
Аватар 3: Огонь и пепел 27 декабря 2025
506
Чебурашка 2 1 января 2026
120
Фантастическая четверка: Первые шаги 2 августа 2025
112
Три богатыря и свет клином 25 декабря 2025
88
Домовенок Кузя 2 19 марта 2026
Лучшие фильмы в прокате
9.0
Меня зовут Любовь
8.8
BTS: Разбей тишину: Фильм
8.8
Как приручить дракона
8.7
Унесенные призраками
8.7
Кейпоп-охотницы на демонов
Топ 1000 лучших фильмов
9.2
Атака титанов: Последняя атака
9.1
Ateez World Tour [Towards the Light: Will to Power] в Сеуле
9.1
Побег из Шоушенка
8.9
Зеленая миля
8.8
Властелин Колец: Братство Кольца
Кто сказал, что полицейские дорамы скучные? «Хороший мальчик» с рейтингом 8,5 на КП доказывает обратное — 5 причин включить
Худший хоррор в карьере Стэйтема: рейтинг 4,9 говорит сам за себя — а ведь снимал лучший в своем деле
От режиссера «Голодных игр» и «Я — легенда»: вышел новый трейлер самой жестокой экранизации Кинга (один шаг — и ты труп)
Звезда «Крестного отца» рассказал, почему считает первый фильм лучше второго — все дело в другом актере
От Арису до Шляпника: ответьте на 5 вопросов, чтобы узнать кто вы из «Алисы в Пограничье» (тест)
Новички с амбициями: топ-5 сериалов 2025 года с высокими рейтингами — от триллера до комедии (есть даже российский проект)
Все не решаетесь посмотреть «Акиру»? Рассказываем, о чем это аниме с рейтингом 8.0 — будет понятно, кому зайдет
Не фильм, а музыкальный шедевр: топ-5 картин с саундтреком от Ханса Циммера
Понравился «Хрустальный» с Васильевым? Вот еще 3 похожих сериала — без «Невского» и «Фишера», но с высоким рейтингом
Звезда «Офиса» работала в кинотеатре и водила старенькую «Хонду» во время съемок сериала — сейчас она мультимиллионер
«Куда же все смотрят?»: на хитовую «Этерну» подсела сама Лариса Гузеева, но вовсе не из-за сюжета (и уже выбрала своего краша)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше