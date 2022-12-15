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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Дания Драма

Рейтинг датских фильмов в жанре драма

Худший человек на свете
1 Худший человек на свете
драма, комедия, мелодрама 2021, Норвегия / Франция / Швеция / Дания
7.6
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Меланхолия
2 Меланхолия
фантастика, драма 2010, Германия / Швеция / Дания / Франция / Италия
7.4
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Антихрист
3 Антихрист
ужасы, драма 2009, Дания / Германия / Франция / Швеция / Италия / Польша
7.4
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Догвилль
4 Догвилль
триллер, драма 2003, Дания / Швеция / Норвегия / Финляндия / Великобритания / Франция / Германия / Нидерланды
7.3
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Дом, который построил Джек
5 Дом, который построил Джек
триллер, драма, ужасы 2018, Дания / Франция / Германия / Швейцария
6.8
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Нимфоманка: Часть 1
6 Нимфоманка: Часть 1
драма, эротика 2013, Дания / Германия / Франция / Бельгия / Великобритания
6.8
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Кон-Тики
7 Кон-Тики
боевик, биография, драма, приключения, исторический 2012, Великобритания / Норвегия / Дания
5.7
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