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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Дания 2018

Рейтинг датских фильмов 2018 года

Пришельцы в доме
1 Пришельцы в доме
анимация 2018, Германия / Люксембург / Дания
7.5
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ЛЕГО Фильм-2
2 ЛЕГО Фильм-2
анимация, комедия, семейный 2018, США / Австралия / Дания
7.1
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Дом, который построил Джек
3 Дом, который построил Джек
триллер, драма, ужасы 2018, Дания / Франция / Германия / Швейцария
6.8
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