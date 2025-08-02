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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Чехия Драма

Рейтинг чешских фильмов в жанре драма

Иллюзионист 7.7
1 Иллюзионист
драма, мелодрама, приключения 2006, США / Чехия
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Сибирский цирюльник 7.7
2 Сибирский цирюльник Историческая драма Никиты Михалкова с Олегом Меньшиковым и Джулией Ормонд
исторический, драма, мелодрама 1998, Россия / Франция / Италия / Чехия
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Жизнь в розовом цвете 7.6
3 Жизнь в розовом цвете
биография, драма, мюзикл 2007, Франция / Великобритания / Чехия
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Носферату 7.2
4 Носферату Мистическая и пугающая история любви вампира и медиума
драма, фэнтези, ужасы 2024, Чехия / США
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Средневековье 6.5
5 Средневековье Исторический экшн с Беном Фостером о чешском национальном герое
боевик, драма, исторический 2022, Чехия
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Водяной 6.3
6 Водяной
фэнтези, триллер, драма, мелодрама, детектив 2018, Чехия
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Нюрнберг 6.2
7 Нюрнберг Драма о суде над военными преступниками, на фоне которого разворачивается история любви
исторический, драма, военный, триллер, приключения 2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания
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