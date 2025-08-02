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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Криминал 2025

Рейтинг фильмов в жанре криминал 2025 года

Рэкетир. Новые времена 7.5
1 Рэкетир. Новые времена Казахский боевик о кровной мести в мире больших денег
драма, криминал 2025, Казахстан
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Расплата 2 7.2
2 Расплата 2 Киллер-математик и его брат берутся за опасное расследование. Бен Аффлек и Джон Бернтал в сиквеле «Расплаты» 2016 года
боевик, криминал, драма 2025, США
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Охота на воров 2: Пантера 7.2
3 Охота на воров 2: Пантера Криминальный триллер с Джерардем Батлером о противостоянии копа и алмазной мафии
боевик, криминал 2025, США
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