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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Криминал 2024

Рейтинг фильмов в жанре криминал 2024 года

Криминальный город. Возмездие 7.4
1 Криминальный город. Возмездие Детектив расследует дело о крупном нелегальном онлайн-казино
боевик, криминал, триллер 2024, Южная Корея
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Где наши деньги? 7.0
2 Где наши деньги? Горе-грабители разыскивают большой куш и раскрывают подставу
комедия, криминал 2024, Россия
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Револьвер 7.0
3 Револьвер Женщина-коп выходит из тюрьмы и жаждет возмездия за предательство
криминал, драма 2024, Южная Корея
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SHEKER. Последний шанс 6.8
4 SHEKER. Последний шанс
криминал 2024, Казахстан
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Спящие псы 6.7
5 Спящие псы Криминальный триллер с Расселом Кроу о расследовании убийства десятилетней давности
криминал, детектив, триллер 2024, Австралия
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Безмолвное братство 6.5
6 Безмолвное братство Николас Холт и Джуд Лоу спасают США от террористов
криминал, драма, триллер 2024, Великобритания / США
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Ворон 6.1
7 Ворон Погибший герой воскресает, чтобы отомстить своим убийцам
фэнтези, боевик, криминал, драма, триллер 2024, США / Великобритания / Франция
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Джокер: Безумие на двоих 5.4
8 Джокер: Безумие на двоих Криминальная драма о самом опасном дуэте Готэма – Джокере и Харли Квинн
боевик, криминал, драма 2024, США
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Профессионал 5.3
9 Профессионал Бывший гангстер пытается вернуть семью, но криминальное прошлое не отпускает
криминал, триллер 2024, США
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