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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Криминал 2021

Рейтинг фильмов в жанре криминал 2021 года

Не время умирать
1 Не время умирать
боевик, криминал, триллер, приключения 2021, США / Великобритания
8.5
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Гнев человеческий
2 Гнев человеческий
криминал, боевик, триллер 2021, Великобритания
8.5
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Дом Gucci
3 Дом Gucci
криминал, драма, триллер 2021, США
8.3
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Вестсайдская история
4 Вестсайдская история
мюзикл, мелодрама, криминал 2021, США
7.8
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Никто
5 Никто
боевик, триллер, криминал 2021, США
7.6
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Форсаж 9
6 Форсаж 9
боевик, криминал 2021, США
7.5
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Не дыши 2
7 Не дыши 2
криминал, ужасы, триллер 2021, США
7.3
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Будь моими глазами
8 Будь моими глазами
криминал, драма, мистика 2021, Канада
6.7
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Вальдо
9 Вальдо
криминал, комедия 2021, США
6.5
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Охотник за разумом. Схватка
10 Охотник за разумом. Схватка
биография, криминал, драма 2021, США
6.3
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Ассасин. Битва миров
11 Ассасин. Битва миров
боевик, приключения, криминал 2021, Китай
6.2
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Тайна Сен-Тропе
12 Тайна Сен-Тропе
комедия, криминал 2021, Франция
5.0
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9.0
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