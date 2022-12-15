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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Криминал 2017

Рейтинг фильмов в жанре криминал 2017 года

Мотылек
1 Мотылек
драма, криминал, биография 2017, Сербия / Черногория / Мальта / США
8.1
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Невидимый гость
2 Невидимый гость
криминал, триллер, детектив 2017, Испания
8.1
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Три билборда на границе Эббинга, Миссури
3 Три билборда на границе Эббинга, Миссури
драма, триллер, криминал 2017, США / Великобритания
8.0
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Форсаж 8
4 Форсаж 8
боевик, триллер, криминал 2017, США
7.9
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Малыш на драйве
5 Малыш на драйве
боевик, криминал, триллер 2017, США / Великобритания
7.8
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Призрак в доспехах
6 Призрак в доспехах
криминал, драма, фантастика, боевик 2017, США
7.7
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Выстрел в пустоту
7 Выстрел в пустоту
триллер, драма, криминал 2017, США
7.7
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Ван Гог. С любовью, Винсент
8 Ван Гог. С любовью, Винсент
анимация, драма, криминал, биография 2017, Великобритания / Польша
7.7
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8 подруг Оушена
9 8 подруг Оушена
криминал, комедия, боевик 2017, США
7.7
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Сделано в Америке
10 Сделано в Америке
триллер, криминал 2017, США
7.5
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Kingsman: Золотое кольцо
11 Kingsman: Золотое кольцо
боевик, криминал, приключения 2017, США
7.4
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Эскобар
12 Эскобар
драма, криминал, биография 2017, Испания / Болгария
6.7
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Субурбикон
13 Субурбикон
комедия, криминал, детектив 2017, США
6.1
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Снеговик
14 Снеговик
драма, криминал 2017, Великобритания
5.6
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