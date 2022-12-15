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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Криминал 2014

Рейтинг фильмов в жанре криминал 2014 года

Великий уравнитель
1 Великий уравнитель
триллер, криминал, боевик 2014, США
7.7
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Избави нас от лукавого
2 Избави нас от лукавого
криминал, боевик, триллер, ужасы 2014, США
7.5
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Need for speed: Жажда скорости
3 Need for speed: Жажда скорости
боевик, драма, триллер, криминал 2014, США
7.5
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Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать
4 Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать
драма, криминал, боевик, триллер 2014, США
7.4
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Робокоп
5 Робокоп
фантастика, боевик, криминал 2014, США
6.8
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13-й район: Кирпичные особняки
6 13-й район: Кирпичные особняки
боевик, драма, криминал 2014, Франция / Канада
6.8
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Газгольдер: Фильм
7 Газгольдер: Фильм
криминал, боевик 2014, Россия
6.7
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Саботаж
8 Саботаж
боевик, криминал, триллер, драма 2014, США
4.4
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