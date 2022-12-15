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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Криминал 2007

Рейтинг фильмов в жанре криминал 2007 года

Гангстер
1 Гангстер
криминал, драма 2007, США
7.8
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Прощай, детка, прощай
2 Прощай, детка, прощай
драма, криминал, мистика 2007, США
7.6
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Пила 4
3 Пила 4
криминал, ужасы, триллер 2007, США
7.5
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Пристрели их
4 Пристрели их
криминал, драма, триллер, боевик 2007, США
7.5
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1814
5 1814
криминал, исторический, приключения 2007, Россия
7.5
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12
6 12
триллер, драма, криминал 2007, Россия
7.4
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Час пик 3
7 Час пик 3
боевик, триллер, криминал, комедия 2007, США
7.2
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Козырные тузы
8 Козырные тузы
драма, криминал, боевик, комедия 2007, Великобритания / США / Франция
7.2
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Тринадцать друзей Оушена
9 Тринадцать друзей Оушена
криминал, комедия, драма, триллер 2007, США
7.0
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Код апокалипсиса
10 Код апокалипсиса
криминал, приключения, боевик 2007, Россия
6.9
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Хитмэн
11 Хитмэн
боевик, криминал, триллер 2007, Франция / США
6.8
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Стритрейсеры
12 Стритрейсеры
криминал, боевик 2007, Россия
6.6
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