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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Криминал 2005

Рейтинг фильмов в жанре криминал 2005 года

Бэтмен: начало
1 Бэтмен: начало
криминал, триллер, приключения, сказка, боевик 2005, США
7.9
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Турецкий гамбит
2 Турецкий гамбит
криминал, исторический, приключения, военный 2005, Россия
7.9
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Город грехов
3 Город грехов
криминал, триллер, драма, боевик 2005, США
7.8
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Разбогатей или сдохни
4 Разбогатей или сдохни
драма, мюзикл, боевик, криминал 2005, США
7.7
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Статский советник
5 Статский советник
исторический, криминал, приключения 2005, Россия
7.7
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Револьвер
6 Револьвер
триллер, драма, криминал 2005, Франция / Великобритания
7.4
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Аферисты: Дик и Джейн развлекаются
7 Аферисты: Дик и Джейн развлекаются
криминал, комедия 2005, США
6.6
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Бумер. Фильм второй
8 Бумер. Фильм второй
криминал, драма 2005, Россия
6.5
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