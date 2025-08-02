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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Комедия 2025

Рейтинг фильмов в жанре комедия 2025 года

Лило и Стич 8.1
1 Лило и Стич Игровой ремейк одноименного диснеевского мультфильма о милом и шкодливом инопланетянине
боевик, приключения, комедия 2025, США
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Патруль. Последний приказ 7.4
2 Патруль. Последний приказ Комедия о казахских патрульных, которые сражаются за право сопровождать президента
комедия 2025, Казахстан
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Гадкая сестра 7.2
3 Гадкая сестра Хоррор по мотивам "Золушки" о неказистой девушке, которую жестоким образом готовят к браку с принцем
комедия, драма, ужасы 2025, Дания / Норвегия / Польша / Швеция
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Денискины рассказы 7.2
4 Денискины рассказы Экранизация детских рассказов Виктора Драгунского о приключениях советского мальчика
приключения, комедия, семейный 2025, Россия
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Рейс навылет 7.1
5 Рейс навылет Бывший спецагент попадает на самолет, наполненный искусными киллерами
боевик, комедия 2025, США
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Море на двоих 7.1
6 Море на двоих
комедия, мелодрама 2025, Россия
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Не одна дома 2 7.0
7 Не одна дома 2 Новые приключения смышленой девочки в исполнении Миланы Хаметовой. На этот раз героиня предотвращает ограбление в детском лагере
семейный, комедия 2025, Россия
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Батя 2. Дед 7.0
8 Батя 2. Дед Продолжение народного хита о мужском воспитании, семейных отношениях и ностальгии по прошлому
комедия 2025, Россия
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Манюня: День рождения Ба 6.9
9 Манюня: День рождения Ба Озорные подруги спасают семейное торжество
приключения, комедия, семейный 2025, Россия
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Все, что тебя касается 6.8
10 Все, что тебя касается Девочка-подросток разыскивает своего отца на концерте музыкальной группы «Звери»
комедия 2025, Россия
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Дорогая, я больше не перезвоню 6.8
11 Дорогая, я больше не перезвоню Трудоголик застревает между адом и раем, переосмысливая свою жизнь
комедия, приключения, фэнтези 2025, Россия
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На деревню дедушке 6.7
12 На деревню дедушке Трудный ребенок проводит три дня с дедом в деревне. Летняя комедия с Юрием Стояновым
комедия, семейный 2025, Россия
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Кровавый урожай 6.6
13 Кровавый урожай Веселый слэшер о смертоносном клоуне, который со вкусом расправляется с подростками
комедия, ужасы 2025, США / Канада / Люксембург
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Смерть единорога 6.4
14 Смерть единорога Отец и дочь сбивают на авто мифическое животное, навлекая на себя жестокую месть его сородичей
комедия, ужасы 2025, США
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Vyšehrad dvje 5.9
15 Vyšehrad dvje
комедия 2025, Чехия
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Ждун 5.8
16 Ждун Семья Семёновых спасает доброго пришельца от афериста
комедия, семейный 2025, Россия
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Сокровища гномов 5.8
17 Сокровища гномов Хитрый и алчный Никита Кологривый стремится сорвать большой куш при помощи гномов-волшебников
комедия, приключения, семейный 2025, Россия
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Микки Монстр 5.2
18 Микки Монстр Пропитанный детской злобой мышонок устраивает кровавую бойню в мегаполисе
комедия, ужасы 2025, США
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Шпионская свадьба 4.6
19 Шпионская свадьба Ребел Уилсон спасает подруг от террористов. Комедийное переосмысление шпионских боевиков
боевик, комедия 2025, США
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