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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Комедия 2021

Рейтинг фильмов в жанре комедия 2021 года

Шан-Чи и легенда десяти колец
1 Шан-Чи и легенда десяти колец
фэнтези, боевик, комедия 2021, США
8.8
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Круэлла
2 Круэлла
комедия 2021, США
8.8
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Главный герой
3 Главный герой
фантастика, боевик, комедия, приключения 2021, США
8.5
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Энканто
4 Энканто
приключения, анимация, комедия 2021, США / Колумбия
8.4
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Непослушник
5 Непослушник
комедия 2021, Россия
8.2
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Семейка Аддамс: Горящий тур
6 Семейка Аддамс: Горящий тур
анимация, ужасы, комедия, семейный 2021, США / Великобритания / Канада
8.1
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Лакричная пицца
7 Лакричная пицца
комедия, драма 2021, США
8.0
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Свингеры
8 Свингеры
комедия, мелодрама 2021, Россия
7.9
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Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
9 Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
мелодрама, комедия 2021, США
7.8
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Охотники за привидениями: наследники
10 Охотники за привидениями: наследники
фантастика, приключения, комедия 2021, США
7.8
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Худший человек на свете
11 Худший человек на свете
драма, комедия, мелодрама 2021, Норвегия / Франция / Швеция / Дания
7.6
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Телохранитель жены киллера
12 Телохранитель жены киллера
боевик, комедия 2021, США
7.5
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Батя
13 Батя
комедия, драма 2021, Россия
7.4
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Пара из будущего
14 Пара из будущего
комедия, мелодрама, фантастика 2021, Россия
7.4
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My Little Pony: Новое поколение
15 My Little Pony: Новое поколение
приключения, анимация, комедия 2021, Ирландия / Канада
7.4
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Космический джем: Новое поколение
16 Космический джем: Новое поколение
анимация, комедия, фэнтези, фантастика 2021, США
6.7
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Вальдо
17 Вальдо
криминал, комедия 2021, США
6.5
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Отчаянные аферистки
18 Отчаянные аферистки
комедия 2021, США
6.3
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Маленький воин
19 Маленький воин
комедия 2021, Россия
6.3
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King’s man: Начало
20 King’s man: Начало
боевик, комедия 2021, США / Великобритания
6.0
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Главная роль
21 Главная роль
комедия, драма 2021, Испания / Аргентина
5.6
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БУМЕРанг
22 БУМЕРанг
комедия 2021, Россия
5.2
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Прабабушка легкого поведения. Начало
23 Прабабушка легкого поведения. Начало
комедия 2021, Россия
5.1
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Тайна Сен-Тропе
24 Тайна Сен-Тропе
комедия, криминал 2021, Франция
5.0
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Елки 8
25 Елки 8
комедия 2021, Россия
4.8
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