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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Комедия 2017

Рейтинг фильмов в жанре комедия 2017 года

Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
1 Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
комедия, фэнтези, боевик, приключения 2017, США
8.4
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Телохранитель киллера
2 Телохранитель киллера
боевик, комедия 2017, США
8.3
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Собачья жизнь
3 Собачья жизнь
драма, комедия 2017, США
8.2
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Гадкий я 3
4 Гадкий я 3
приключения, комедия, анимация 2017, США
8.1
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Последний богатырь
5 Последний богатырь
семейный, комедия 2017, Россия
7.9
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8 подруг Оушена
6 8 подруг Оушена
криминал, комедия, боевик 2017, США
7.7
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Босс-молокосос
7 Босс-молокосос
комедия, семейный 2017, США
7.6
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Кухня. Последняя битва
8 Кухня. Последняя битва
комедия 2017, Россия
7.5
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Не/смотря ни на что
9 Не/смотря ни на что
комедия 2017, Германия
7.3
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Вечеринка
10 Вечеринка
драма, комедия 2017, Великобритания / США
7.3
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Спасатели Малибу
11 Спасатели Малибу
комедия, боевик 2017, США
7.3
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Трио в перьях
12 Трио в перьях
анимация, комедия, семейный 2017, США / Германия / Бельгия
7.3
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Он и Она
13 Он и Она
мелодрама, комедия 2017, Франция / Бельгия
7.3
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Про любовь. Только для взрослых
14 Про любовь. Только для взрослых
комедия, мелодрама 2017, Россия
7.1
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Карп отмороженный
15 Карп отмороженный
драма, комедия 2017, Россия
7.0
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Здравствуй, папа, Новый год! 2
16 Здравствуй, папа, Новый год! 2
комедия 2017, США
6.9
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Каникулы президента
17 Каникулы президента
комедия 2017, Россия
6.8
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Мадам
18 Мадам
драма, комедия 2017, Франция
6.8
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Удача Логана
19 Удача Логана
комедия 2017, США
6.7
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SuperАлиби
20 SuperАлиби
комедия 2017, Франция
6.7
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Напарник
21 Напарник
комедия, приключения 2017, Россия
6.7
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Бабушка легкого поведения
22 Бабушка легкого поведения
комедия 2017, Россия
6.7
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Тоня против всех
23 Тоня против всех
биография, комедия, спорт 2017, США
6.7
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Жмот
24 Жмот
комедия 2017, Франция
6.7
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Реальная белка 2
25 Реальная белка 2
анимация, комедия, приключения 2017, США / Канада / Корея
6.4
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Очень плохие мамочки 2
26 Очень плохие мамочки 2
комедия 2017, США
6.4
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Смурфики: Затерянная деревня
27 Смурфики: Затерянная деревня
комедия, анимация 2017, США
6.3
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Колесо чудес
28 Колесо чудес
комедия 2017, США
6.3
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Гуляй, Вася!
29 Гуляй, Вася!
комедия 2017, Россия
6.3
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Афера доктора Нока
30 Афера доктора Нока
комедия 2017, Франция
6.3
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Елки новые
31 Елки новые
комедия, семейный 2017, Россия
6.2
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Эмоджи фильм
32 Эмоджи фильм
комедия, анимация 2017, США
6.2
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Субурбикон
33 Субурбикон
комедия, криминал, детектив 2017, США
6.1
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ЛЕГО Ниндзяго Фильм
34 ЛЕГО Ниндзяго Фильм
анимация, комедия, приключения 2017, США / Дания
6.0
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Очень плохие девчонки
35 Очень плохие девчонки
комедия 2017, США
5.9
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Вечно молодой
36 Вечно молодой
комедия, мюзикл 2017, Франция
5.9
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Доспехи Бога: В поисках сокровищ
37 Доспехи Бога: В поисках сокровищ
боевик, комедия, приключения 2017, Индия / Китай
5.8
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Короче
38 Короче
комедия, драма 2017, США
5.6
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Везучий случай
39 Везучий случай
комедия 2017, Россия
5.6
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Семейное ограбление
40 Семейное ограбление
комедия 2017, Франция
5.6
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Безумные соседи
41 Безумные соседи
комедия 2017, Франция
5.5
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Женщины против мужчин: Крымские каникулы
42 Женщины против мужчин: Крымские каникулы
комедия 2017, Россия
4.5
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