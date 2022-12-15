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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Комедия 2014

Рейтинг фильмов в жанре комедия 2014 года

Город героев
1 Город героев
комедия, боевик, анимация, семейный 2014, США
8.0
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С любовью, Рози
2 С любовью, Рози
комедия, мелодрама 2014, Великобритания / США
8.0
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Как приручить дракона 2
3 Как приручить дракона 2
комедия, фэнтези, анимация, боевик, приключения 2014, США
8.0
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Отель
4 Отель "Гранд Будапешт"
комедия, драма 2014, США / Германия
7.5
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Ночь в музее: Секрет гробницы
5 Ночь в музее: Секрет гробницы
семейный, комедия, фэнтези 2014, США
7.5
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Кухня в Париже
6 Кухня в Париже
комедия 2014, Россия
7.5
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Смешанные
7 Смешанные
комедия 2014, США
7.5
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Приключения Паддингтона
8 Приключения Паддингтона
семейный, комедия, приключения 2014, Великобритания / Франция / США / Канада
7.4
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Рио 2
9 Рио 2
семейный, комедия, приключения, анимация 2014, США
7.4
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Бёрдмэн
10 Бёрдмэн
комедия 2014, США
7.4
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Пингвины Мадагаскара
11 Пингвины Мадагаскара
приключения, анимация, комедия, семейный 2014, США
7.4
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Дикие истории
12 Дикие истории
драма, комедия, триллер 2014, Аргентина / Испания
7.4
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Другая женщина
13 Другая женщина
комедия 2014, США
7.3
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Драйвер на ночь
14 Драйвер на ночь
боевик, триллер, комедия 2014, США
7.2
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Черепашки-ниндзя
15 Черепашки-ниндзя
приключения, комедия, анимация, фантастика 2014, США
7.1
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Магия лунного света
16 Магия лунного света
комедия, драма 2014, США
6.9
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Мачо и ботан 2
17 Мачо и ботан 2
комедия, боевик 2014, США
6.8
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Быстрее, чем кролики
18 Быстрее, чем кролики
комедия 2014, Россия
6.2
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Все и сразу
19 Все и сразу
комедия 2014, Россия
6.1
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Чем дальше в лес...
20 Чем дальше в лес...
комедия, фэнтези, мюзикл 2014, США
5.8
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8 новых свиданий
21 8 новых свиданий
комедия 2014, Россия
5.5
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Ёлки 1914
22 Ёлки 1914
комедия 2014, Россия
5.4
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Легок на помине
23 Легок на помине
фантастика, комедия 2014, Россия
5.4
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Друзья друзей
24 Друзья друзей
комедия 2014, Россия
5.1
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Скорый
25 Скорый "Москва-Россия"
комедия, приключения 2014, Россия
4.8
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Выпускной
26 Выпускной
комедия, приключения 2014, Россия
4.5
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Горько! 2
27 Горько! 2
комедия 2014, Россия
4.5
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Корпоратив
28 Корпоратив
комедия 2014, Россия
3.8
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Кавказская пленница!
29 Кавказская пленница!
комедия 2014, Россия
1.5
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