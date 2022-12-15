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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Комедия 2013

Рейтинг фильмов в жанре комедия 2013 года

Университет монстров
1 Университет монстров
комедия, семейный, фэнтези, приключения, анимация 2013, США
8.3
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Семейка Крудс
2 Семейка Крудс
анимация, комедия, приключения, семейный 2013, США
8.1
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Мы - Миллеры
3 Мы - Миллеры
комедия 2013, США
8.0
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Бойфренд из будущего
4 Бойфренд из будущего
фантастика, комедия, драма 2013, Великобритания
7.9
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Призрачный патруль
5 Призрачный патруль
боевик, комедия, криминал 2013, США
7.4
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В спорте только девушки
6 В спорте только девушки
комедия, спорт 2013, Россия
7.4
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РЭД 2
7 РЭД 2
боевик, комедия, триллер 2013, США
7.4
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Невероятная жизнь Уолтера Митти
8 Невероятная жизнь Уолтера Митти
комедия 2013, США
7.4
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Мальчишник в Вегасе 3
9 Мальчишник в Вегасе 3
комедия 2013, США
7.3
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Копы в юбках
10 Копы в юбках
комедия 2013, США
7.3
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Кадры
11 Кадры
комедия 2013, США
7.2
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Поймай толстуху, если сможешь
12 Поймай толстуху, если сможешь
криминал, комедия 2013, США
7.2
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Кровью и потом: Анаболики
13 Кровью и потом: Анаболики
драма, боевик, комедия 2013, США
7.2
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Одноклассники 2
14 Одноклассники 2
комедия 2013, США
7.2
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Starперцы
15 Starперцы
комедия, драма 2013, США
7.1
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Облачно... 2: Месть ГМО
16 Облачно... 2: Месть ГМО
семейный, анимация, комедия 2013, США
7.0
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Дом с паранормальными явлениями
17 Дом с паранормальными явлениями
комедия 2013, США
7.0
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Ёлки 3
18 Ёлки 3
комедия 2013, Россия
6.8
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Любовь в большом городе 3
19 Любовь в большом городе 3
комедия 2013, Россия
6.8
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21 и больше
20 21 и больше
комедия 2013, США
6.8
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Грязь
21 Грязь
комедия, криминал, драма 2013, Великобритания
6.7
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Великая красота
22 Великая красота
комедия, драма 2013, Италия / Франция
6.6
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Горько!
23 Горько!
приключения, комедия 2013, Россия
6.5
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Несносный дед
24 Несносный дед
комедия, документальный 2013, США
6.3
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Очень страшное кино 5
25 Очень страшное кино 5
триллер, комедия, ужасы 2013, США
6.0
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Муви 43
26 Муви 43
комедия 2013, США
5.5
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Остров везения
27 Остров везения
комедия 2013, Россия
5.0
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Что творят мужчины!
28 Что творят мужчины!
комедия 2013, Россия
4.7
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