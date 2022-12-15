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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Комедия 2010

Рейтинг фильмов в жанре комедия 2010 года

Рапунцель: Запутанная История
1 Рапунцель: Запутанная История
семейный, мюзикл, анимация, комедия 2010, США
8.5
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Жизнь, как она есть
2 Жизнь, как она есть
комедия 2010, США
8.4
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РЭД
3 РЭД
комедия, боевик 2010, США
8.3
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Впритык
4 Впритык
комедия 2010, США
8.2
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Рыцарь дня
5 Рыцарь дня
боевик, комедия 2010, США
8.1
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О чем говорят мужчины
6 О чем говорят мужчины
комедия 2010, Россия
8.1
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Шрэк навсегда
7 Шрэк навсегда
сказка, приключения, семейный, анимация, комедия 2010, США
8.1
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Мегамозг
8 Мегамозг
комедия, семейный, анимация 2010, США
8.1
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Неадекватные люди
9 Неадекватные люди
комедия 2010, Россия
8.1
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История игрушек: Большой побег
10 История игрушек: Большой побег
драма, приключения, комедия, анимация, семейный 2010, США
8.0
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Отличница легкого поведения
11 Отличница легкого поведения
комедия, мелодрама 2010, США
7.9
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Любовь в большом городе 2
12 Любовь в большом городе 2
комедия 2010, Россия
7.8
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Ёлки
13 Ёлки
комедия 2010, Россия
7.8
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Чудаки 3D
14 Чудаки 3D
документальный, комедия 2010, США
7.7
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Любовь и другие лекарства
15 Любовь и другие лекарства
мелодрама, комедия 2010, США
7.7
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Знакомство с Факерами 2
16 Знакомство с Факерами 2
комедия 2010, США
7.7
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Выкрутасы
17 Выкрутасы
мелодрама, комедия, спорт 2010, Россия
7.6
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Сердцеед
18 Сердцеед
комедия 2010, Франция / Монако
7.6
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Как выйти замуж за миллиардера
19 Как выйти замуж за миллиардера
комедия 2010, Великобритания
7.6
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День Святого Валентина
20 День Святого Валентина
комедия, мелодрама 2010, США
7.5
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Доброе утро
21 Доброе утро
комедия 2010, США
7.5
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Рамона и Бизус
22 Рамона и Бизус
комедия, семейный 2010, США
7.5
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Месть пушистых
23 Месть пушистых
семейный, комедия 2010, США / ОАЭ
7.5
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Мармадюк
24 Мармадюк
семейный, комедия 2010, США
7.5
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Одноклассники
25 Одноклассники
комедия 2010, США
7.5
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Побег из Вегаса
26 Побег из Вегаса
комедия 2010, США
7.5
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Копы в глубоком запасе
27 Копы в глубоком запасе
комедия, боевик 2010, США
7.4
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Больше, чем друг
28 Больше, чем друг
мелодрама, комедия 2010, США
7.4
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Киллеры
29 Киллеры
боевик, триллер, комедия 2010, США
7.4
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Любовь-морковь 3
30 Любовь-морковь 3
комедия 2010, Россия
7.4
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Путешествия Гулливера
31 Путешествия Гулливера
комедия 2010, США
7.4
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План Б
32 План Б
комедия, мелодрама 2010, США
7.4
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Прости, хочу на тебе жениться
33 Прости, хочу на тебе жениться
драма, мелодрама, комедия 2010, Италия
7.4
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Охотник за головами
34 Охотник за головами
комедия, мелодрама, боевик 2010, США
7.4
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Безумное свидание
35 Безумное свидание
комедия 2010, США
7.3
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Снова ты
36 Снова ты
комедия 2010, США
7.3
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Альфа и Омега: Клыкастая братва
37 Альфа и Омега: Клыкастая братва
приключения, семейный, анимация, комедия 2010, США / Индия
7.3
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Ты и я
38 Ты и я
мелодрама, драма, комедия 2010, США / Россия
7.3
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Двойной копец
39 Двойной копец
комедия, боевик 2010, США
7.3
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Скотт Пилигрим против всех
40 Скотт Пилигрим против всех
фантастика, комедия, боевик, мелодрама, приключения 2010, США / Канада
7.2
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All inclusive или Всё включено
41 All inclusive или Всё включено
комедия 2010, Россия
7.2
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Слишком крута для тебя
42 Слишком крута для тебя
комедия, мелодрама 2010, США
7.2
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Однажды в Риме
43 Однажды в Риме
мелодрама, комедия, драма 2010, США
7.0
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Секс в большом городе 2
44 Секс в большом городе 2
комедия 2010, США
7.0
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Глухарь в кино
45 Глухарь в кино
комедия, боевик 2010, Россия
6.9
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Вампирский засос
46 Вампирский засос
комедия 2010, США
6.8
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На расстоянии любви
47 На расстоянии любви
драма, комедия 2010, США
6.6
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На измене?!
48 На измене?!
комедия 2010, Россия
6.2
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Поцелуй сквозь стену
49 Поцелуй сквозь стену
комедия, фантастика 2010, Россия
6.0
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