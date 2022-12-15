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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Комедия 2008

Рейтинг фильмов в жанре комедия 2008 года

Кунг-Фу Панда
1 Кунг-Фу Панда
комедия, анимация 2008, США
8.4
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Хэнкок
2 Хэнкок
комедия, фантастика, боевик 2008, США
8.4
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Всегда говори
3 Всегда говори "Да"
комедия 2008, США
8.3
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Мадагаскар 2
4 Мадагаскар 2
сказка, семейный, анимация, комедия, приключения 2008, США
8.2
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Вольт
5 Вольт
анимация, комедия, семейный 2008, США
8.2
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Миллионер из трущоб
6 Миллионер из трущоб
мелодрама, драма, комедия 2008, Великобритания
8.2
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Однажды в Вегасе
7 Однажды в Вегасе
комедия 2008, США
7.9
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Классный мюзикл: Выпускной
8 Классный мюзикл: Выпускной
мелодрама, комедия, мюзикл, семейный, драма 2008, США
7.8
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LOL (ржунимагу)
9 LOL (ржунимагу)
комедия 2008, Франция
7.7
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Папе снова 17
10 Папе снова 17
комедия 2008, США
7.7
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Марли и я
11 Марли и я
комедия 2008, США
7.7
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Стиляги
12 Стиляги
комедия, мюзикл 2008, Россия
7.7
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Мамма Миа!
13 Мамма Миа!
комедия, мелодрама, мюзикл 2008, Великобритания / США
7.6
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Сказки на ночь
14 Сказки на ночь
фэнтези, комедия 2008, США
7.6
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Любовь в большом городе
15 Любовь в большом городе
мелодрама, комедия 2008, Россия
7.5
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Запретное царство
16 Запретное царство
боевик, фантастика, комедия, приключения 2008, США
7.5
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Напряги извилины
17 Напряги извилины
комедия, боевик 2008, США
7.5
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День радио
18 День радио
комедия 2008, Россия
7.5
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Тариф Новогодний
19 Тариф Новогодний
комедия, фантастика 2008, Россия
7.5
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Залечь на дно в Брюгге
20 Залечь на дно в Брюгге
драма, комедия 2008, Великобритания / Бельгия
7.4
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Астерикс на Олимпийских Играх
21 Астерикс на Олимпийских Играх
семейный, приключения, комедия, фэнтези 2008, Франция / Испания / Германия
7.4
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Не шутите с Зоханом
22 Не шутите с Зоханом
комедия 2008, США
7.4
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Про Федота-стрельца, удалого молодца
23 Про Федота-стрельца, удалого молодца
комедия, анимация 2008, Россия
7.4
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Девушка моего лучшего друга
24 Девушка моего лучшего друга
комедия 2008, США
7.3
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Сезон охоты 2
25 Сезон охоты 2
приключения, комедия, семейный, анимация 2008, США
7.3
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Четыре Рождества
26 Четыре Рождества
комедия, мелодрама 2008, США
7.3
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Как потерять друзей и заставить всех тебя ненавидеть
27 Как потерять друзей и заставить всех тебя ненавидеть
комедия 2008, Великобритания
7.2
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Секс в большом городе
28 Секс в большом городе
мелодрама, комедия 2008, США
7.2
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Зак и Мири снимают порно
29 Зак и Мири снимают порно
комедия, мелодрама, драма 2008, США
7.2
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После прочтения сжечь
30 После прочтения сжечь
драма, комедия 2008, США
7.2
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В пролете
31 В пролете
мелодрама, комедия 2008, США
7.1
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Париж
32 Париж
комедия, мелодрама, драма 2008, Франция
7.1
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Любовь-морковь 2
33 Любовь-морковь 2
мелодрама, комедия 2008, Россия
7.1
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Вики Кристина Барселона
34 Вики Кристина Барселона
мелодрама, драма, комедия 2008, США / Испания
7.1
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Солдаты неудачи
35 Солдаты неудачи
комедия 2008, США
7.1
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Обещать - не значит жениться
36 Обещать - не значит жениться
комедия 2008, США
7.1
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По ту сторону кровати
37 По ту сторону кровати
комедия 2008, Франция
7.0
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27 свадеб
38 27 свадеб
мелодрама, комедия 2008, США
7.0
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Мумия: Гробница Императора Драконов
39 Мумия: Гробница Императора Драконов
боевик, комедия, драма, приключения, ужасы, фэнтези, триллер 2008, Германия / Канада / США
7.0
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Знакомьтесь: Дэйв
40 Знакомьтесь: Дэйв
фантастика, комедия 2008, США
7.0
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Ирония Судьбы. Продолжение
41 Ирония Судьбы. Продолжение
комедия, мелодрама 2008, Россия
7.0
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Мальчикам это нравится
42 Мальчикам это нравится
комедия 2008, США
6.9
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Приключения Десперо
43 Приключения Десперо
комедия, сказка, приключения, анимация, семейный 2008, Великобритания / США
6.8
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Технология
44 Технология
приключения, комедия, криминал 2008, Россия
6.8
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Бруно
45 Бруно
комедия 2008, США
6.8
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Легкое поведение
46 Легкое поведение
комедия, мелодрама 2008, Великобритания / США
6.7
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Ананасовый экспресс: сижу, курю
47 Ананасовый экспресс: сижу, курю
комедия 2008, США
6.7
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Платон
48 Платон
драма, комедия 2008, Россия
6.3
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Супергеройское кино
49 Супергеройское кино
комедия, боевик 2008, США
6.3
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Все умрут, а я останусь
50 Все умрут, а я останусь
комедия, драма 2008, Россия
6.3
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Крошка из Беверли-Хиллз
51 Крошка из Беверли-Хиллз
комедия, приключения 2008, США
6.3
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Однажды в Голливуде
52 Однажды в Голливуде
комедия, драма 2008, США
6.2
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Игорь
53 Игорь
анимация, комедия 2008, США
5.6
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Удушье
54 Удушье
драма, комедия 2008, США
5.6
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Полтора рыцаря: В поисках похищенной принцессы Херцелинды
55 Полтора рыцаря: В поисках похищенной принцессы Херцелинды
комедия 2008, Германия
5.6
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Очень русский детектив
56 Очень русский детектив
комедия 2008, Россия
5.6
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ЛОпуХИ. Эпизод первый
57 ЛОпуХИ. Эпизод первый
приключения, комедия 2008, Россия
5.0
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Гитлер капут!
58 Гитлер капут!
комедия 2008, Россия
5.0
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Нереальный блокбастер
59 Нереальный блокбастер
комедия 2008, США
5.0
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Знакомство со Спартанцами
60 Знакомство со Спартанцами
комедия 2008, США
4.9
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Красавица и уродина
61 Красавица и уродина
мелодрама, комедия 2008, США
4.7
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Самый лучший фильм 2
62 Самый лучший фильм 2
комедия 2008, Россия
4.4
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Все могут короли
63 Все могут короли
комедия, мелодрама 2008, Россия
3.3
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Никто не знает про секс 2: NO SEX
64 Никто не знает про секс 2: NO SEX
комедия 2008, Россия
2.8
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