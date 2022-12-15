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Скоро в прокате "Нахимовцы"
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Рейтинг фильмов в жанре комедия 2008 года
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В прокате
Сериалы
1
Кунг-Фу Панда
комедия, анимация
2008, США
8.4
Оцените
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2
Хэнкок
комедия, фантастика, боевик
2008, США
8.4
Оцените
3
Всегда говори "Да"
комедия
2008, США
8.3
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4
Мадагаскар 2
сказка, семейный, анимация, комедия, приключения
2008, США
8.2
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5
Вольт
анимация, комедия, семейный
2008, США
8.2
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6
Миллионер из трущоб
мелодрама, драма, комедия
2008, Великобритания
8.2
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7
Однажды в Вегасе
комедия
2008, США
7.9
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8
Классный мюзикл: Выпускной
мелодрама, комедия, мюзикл, семейный, драма
2008, США
7.8
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9
LOL (ржунимагу)
комедия
2008, Франция
7.7
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10
Папе снова 17
комедия
2008, США
7.7
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11
Марли и я
комедия
2008, США
7.7
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12
Стиляги
комедия, мюзикл
2008, Россия
7.7
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13
Мамма Миа!
комедия, мелодрама, мюзикл
2008, Великобритания / США
7.6
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14
Сказки на ночь
фэнтези, комедия
2008, США
7.6
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15
Любовь в большом городе
мелодрама, комедия
2008, Россия
7.5
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16
Запретное царство
боевик, фантастика, комедия, приключения
2008, США
7.5
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17
Напряги извилины
комедия, боевик
2008, США
7.5
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18
День радио
комедия
2008, Россия
7.5
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19
Тариф Новогодний
комедия, фантастика
2008, Россия
7.5
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20
Залечь на дно в Брюгге
драма, комедия
2008, Великобритания / Бельгия
7.4
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21
Астерикс на Олимпийских Играх
семейный, приключения, комедия, фэнтези
2008, Франция / Испания / Германия
7.4
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22
Не шутите с Зоханом
комедия
2008, США
7.4
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23
Про Федота-стрельца, удалого молодца
комедия, анимация
2008, Россия
7.4
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24
Девушка моего лучшего друга
комедия
2008, США
7.3
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25
Сезон охоты 2
приключения, комедия, семейный, анимация
2008, США
7.3
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26
Четыре Рождества
комедия, мелодрама
2008, США
7.3
Оцените
27
Как потерять друзей и заставить всех тебя ненавидеть
комедия
2008, Великобритания
7.2
Оцените
28
Секс в большом городе
мелодрама, комедия
2008, США
7.2
Оцените
29
Зак и Мири снимают порно
комедия, мелодрама, драма
2008, США
7.2
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30
После прочтения сжечь
драма, комедия
2008, США
7.2
Оцените
31
В пролете
мелодрама, комедия
2008, США
7.1
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32
Париж
комедия, мелодрама, драма
2008, Франция
7.1
Оцените
33
Любовь-морковь 2
мелодрама, комедия
2008, Россия
7.1
Оцените
34
Вики Кристина Барселона
мелодрама, драма, комедия
2008, США / Испания
7.1
Оцените
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35
Солдаты неудачи
комедия
2008, США
7.1
Оцените
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36
Обещать - не значит жениться
комедия
2008, США
7.1
Оцените
37
По ту сторону кровати
комедия
2008, Франция
7.0
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38
27 свадеб
мелодрама, комедия
2008, США
7.0
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39
Мумия: Гробница Императора Драконов
боевик, комедия, драма, приключения, ужасы, фэнтези, триллер
2008, Германия / Канада / США
7.0
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40
Знакомьтесь: Дэйв
фантастика, комедия
2008, США
7.0
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41
Ирония Судьбы. Продолжение
комедия, мелодрама
2008, Россия
7.0
Оцените
42
Мальчикам это нравится
комедия
2008, США
6.9
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43
Приключения Десперо
комедия, сказка, приключения, анимация, семейный
2008, Великобритания / США
6.8
Оцените
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44
Технология
приключения, комедия, криминал
2008, Россия
6.8
Оцените
45
Бруно
комедия
2008, США
6.8
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46
Легкое поведение
комедия, мелодрама
2008, Великобритания / США
6.7
Оцените
47
Ананасовый экспресс: сижу, курю
комедия
2008, США
6.7
Оцените
48
Платон
драма, комедия
2008, Россия
6.3
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49
Супергеройское кино
комедия, боевик
2008, США
6.3
Оцените
50
Все умрут, а я останусь
комедия, драма
2008, Россия
6.3
Оцените
51
Крошка из Беверли-Хиллз
комедия, приключения
2008, США
6.3
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52
Однажды в Голливуде
комедия, драма
2008, США
6.2
Оцените
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53
Игорь
анимация, комедия
2008, США
5.6
Оцените
54
Удушье
драма, комедия
2008, США
5.6
Оцените
55
Полтора рыцаря: В поисках похищенной принцессы Херцелинды
комедия
2008, Германия
5.6
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56
Очень русский детектив
комедия
2008, Россия
5.6
Оцените
57
ЛОпуХИ. Эпизод первый
приключения, комедия
2008, Россия
5.0
Оцените
58
Гитлер капут!
комедия
2008, Россия
5.0
Оцените
59
Нереальный блокбастер
комедия
2008, США
5.0
Оцените
60
Знакомство со Спартанцами
комедия
2008, США
4.9
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61
Красавица и уродина
мелодрама, комедия
2008, США
4.7
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62
Самый лучший фильм 2
комедия
2008, Россия
4.4
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63
Все могут короли
комедия, мелодрама
2008, Россия
3.3
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64
Никто не знает про секс 2: NO SEX
комедия
2008, Россия
2.8
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