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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Комедия 2006

Рейтинг фильмов в жанре комедия 2006 года

Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца
1 Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца
боевик, сказка, комедия, приключения 2006, США
8.4
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Добрыня Никитич и Змей Горыныч
2 Добрыня Никитич и Змей Горыныч
сказка, комедия, анимация, семейный, приключения 2006, Россия
8.3
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Ледниковый период 2: Глобальное потепление
3 Ледниковый период 2: Глобальное потепление
комедия, семейный, анимация 2006, США
8.2
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В погоне за счастьем
4 В погоне за счастьем
комедия, драма 2006, США
8.0
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Смывайся!
5 Смывайся!
семейный, комедия, анимация 2006, США / Великобритания
7.8
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Классный мюзикл
6 Классный мюзикл
мелодрама, комедия, семейный, мюзикл 2006, США
7.8
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Отпуск по обмену
7 Отпуск по обмену
мелодрама, комедия 2006, США
7.7
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Дьявол носит Prada
8 Дьявол носит Prada
комедия, драма 2006, США
7.6
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Лесная братва
9 Лесная братва
анимация, семейный, комедия 2006, США
7.6
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Сезон охоты
10 Сезон охоты
анимация, приключения, семейный, комедия 2006, США
7.5
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Поцелуй на удачу
11 Поцелуй на удачу
комедия, мелодрама 2006, США
7.5
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Хоттабыч
12 Хоттабыч
семейный, комедия, сказка 2006, Россия
7.4
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Тачки
13 Тачки
семейный, комедия, анимация 2006, США
7.4
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Клик:с пультом по жизни
14 Клик:с пультом по жизни
комедия 2006, США
7.4
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Немножко беременна
15 Немножко беременна
драма, мелодрама, комедия 2006, США
7.4
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Ночь в музее
16 Ночь в музее
семейный, комедия, сказка 2006, США
7.4
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Гарфилд 2
17 Гарфилд 2
анимация, семейный, комедия 2006, Великобритания / США
7.0
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Питер FM
18 Питер FM
комедия, мелодрама 2006, Россия
6.9
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Очень страшное кино 4
19 Очень страшное кино 4
ужасы, комедия 2006, США
6.8
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Жара
20 Жара
комедия, мелодрама 2006, Россия
6.2
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Блондинка в шоколаде
21 Блондинка в шоколаде
комедия 2006, США
5.3
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