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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Комедия 1978

Рейтинг фильмов в жанре комедия 1978 года

Ханума 8.3
1 Ханума
комедия, мюзикл 1978, СССР
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Обыкновенное чудо 8.3
2 Обыкновенное чудо
мюзикл, комедия, мелодрама, сказка 1978, СССР
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Мимино 8.2
3 Мимино
комедия 1978, СССР
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Безымянная звезда 8.1
4 Безымянная звезда
драма, комедия 1978, СССР
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