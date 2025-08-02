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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Комедия 1947

Рейтинг фильмов в жанре комедия 1947 года

Холостяк и девчонка 7.7
1 Холостяк и девчонка
комедия, мелодрама 1947, США
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Весна 7.4
2 Весна
комедия, мюзикл 1947, СССР
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Первая перчатка 7.3
3 Первая перчатка
комедия, мюзикл, мелодрама 1947, СССР
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