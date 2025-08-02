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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Комедия 1938

Рейтинг фильмов в жанре комедия 1938 года

С собой не унесешь 8.1
1 С собой не унесешь
мелодрама, комедия 1938, США
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Воспитание крошки 8.0
2 Воспитание крошки Палеонтолог встречает взбалмошную девицу за день до своей свадьбы
комедия, мелодрама 1938, США
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Пигмалион 7.9
3 Пигмалион
драма, мелодрама, комедия 1938, Великобритания
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Леди исчезает 7.3
4 Леди исчезает
детектив, мелодрама, триллер, комедия 1938, Великобритания
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