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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Китай Криминал

Рейтинг китайских фильмов в жанре криминал

Исчезнувшая в звездах 7.2
1 Исчезнувшая в звездах Запутанный китайский детектив о пропавшей жене и самозванке
криминал, драма, детектив 2022, Китай
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Ассасин. Битва миров 6.3
2 Ассасин. Битва миров Масштабный китайский экшен в жанре фэнтези
боевик, приключения, криминал 2021, Китай
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