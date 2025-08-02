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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Китай Комедия 2023

Рейтинг китайских фильмов в жанре комедия 2023 года

Шаг к мечте: Раз и навсегда 8.1
1 Шаг к мечте: Раз и навсегда Комедийная драма о танцоре и его пути к заветной мечте
комедия, драма 2023, Китай
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Кунг-фу жеребец 7.5
2 Кунг-фу жеребец Комедийный экшн с Джеки Чаном о лошади-кинозвезде
боевик, комедия, драма 2023, Китай
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