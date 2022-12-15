Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Китай Комедия 2018

Рейтинг китайских фильмов в жанре комедия 2018 года

Папа-мама Гусь
1 Папа-мама Гусь
анимация, комедия, семейный 2018, США / Китай
7.3
Оцените
Планета зверей
2 Планета зверей
приключения, боевик, комедия, фантастика 2018, Китай
6.6
Оцените
Жанр
Страна
Год
Сбросить
Самые ожидаемые фильмы Топ 1000 лучших фильмов Лучшие фильмы в прокате Лучшие фильмы 2021 года Лучшие фильмы 2020 года Лучшие фильмы 2019 года Лучшие фильмы 2018 года Лучшие отечественные фильмы Лучшие фильмы по странам Лучшие фильмы по жанрам Лучшие фильмы по годам
Самые ожидаемые фильмы
771
Аватар 2: Путь воды 15 декабря 2022
206
Аватар 4 17 декабря 2026
173
Аватар 3 19 декабря 2024
148
Аквамен 2 16 марта 2023
131
Черная Пантера: Ваканда навеки 10 ноября 2022
Лучшие фильмы в прокате
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
Черный телефон
9.0
Коати. Легенда джунглей
8.9
Байкал. Удивительные приключения Юмы
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
1+1
9.0
Король Лев
9.0
Ходячий замок
Related video
Сколько зарабатывают актрисы фильмов для взрослых? Спойлер: меньше, чем вы думали
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Помните лысую Дашу из «Брата 2»? Теперь ее не узнать
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Сильная энергетика: 3 знака Зодиака стопроцентно защищены от сглаза
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Американец поставил на место судей российского «Голоса»: «Никто из них не сможет так спеть»
Тест: только те, кто вырос в СССР, смогут верно закончить все 10 цитат из советских фильмов
Без пластики: россиянам показали настоящие лица Пугачевой и Ротару
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Приложение киноафиши