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Рейтинг китайских фильмов в жанре анимация 2025 года

Нэчжа побеждает Царя драконов 8.4
1 Нэчжа побеждает Царя драконов Фэнтези на основе китайской мифологии, ставшее самым кассовым мультфильмом в истории
анимация, драма, фэнтези 2025, Китай
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