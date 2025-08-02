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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Китай 2024

Рейтинг китайских фильмов 2024 года

Легенда 6.0
1 Легенда Экшн-комедия с Джеки Чаном о путешествии в Ледниковый храм
боевик, приключения, комедия 2024, Китай
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Операция «Панда» 6.0
2 Операция «Панда» Мастер кунг-фу Джеки Чан спасает уникальную панду от преступников
боевик, приключения, комедия 2024, Китай
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Последний дракон 5.8
3 Последний дракон Мультфильм об опасных приключениях отважной девочки и говорящего дракона
анимация 2024, Китай / Испания
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