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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Канада Триллер

Рейтинг канадских фильмов в жанре триллер

2012
1 2012
драма, фантастика, боевик, триллер, приключения 2009, США / Канада
8.1
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Пила 6
2 Пила 6
триллер, мистика, криминал, ужасы 2009, США / Канада / Великобритания / Австралия
7.9
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Сайлент Хилл
3 Сайлент Хилл
ужасы, триллер 2006, Канада / Франция
7.9
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Порок на экспорт
4 Порок на экспорт
драма, триллер, мистика 2007, Великобритания / Канада / США
7.8
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Ветреная река
5 Ветреная река
триллер 2017, США / Великобритания / Канада
7.7
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Обитель зла: Последняя глава
6 Обитель зла: Последняя глава
триллер, боевик, ужасы, фантастика 2016, Германия / Австралия / Канада / Франция
7.6
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Пила 8
7 Пила 8
ужасы, триллер 2017, США / Канада
7.5
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Американский психопат
8 Американский психопат
ужасы, триллер, драма 2000, США / Канада
7.5
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Хлоя
9 Хлоя
триллер, драма 2009, США / Канада / Франция
7.4
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Химера
10 Химера
триллер, фантастика, ужасы 2009, США / Канада / Франция
7.4
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Дело №39
11 Дело №39
ужасы, триллер 2009, США / Канада
7.4
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Мумия: Гробница Императора Драконов
12 Мумия: Гробница Императора Драконов
боевик, комедия, драма, приключения, ужасы, фэнтези, триллер 2008, Германия / Канада / США
7.0
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Обитель Зла 2: Апокалипсис
13 Обитель Зла 2: Апокалипсис
боевик, ужасы, фантастика, триллер 2004, Германия / Франция / Великобритания / Канада
6.8
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Те, кто желает мне смерти
14 Те, кто желает мне смерти
триллер 2021, Канада / США
6.5
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Чужой против хищника
15 Чужой против хищника
боевик, ужасы, приключения, фантастика, триллер, военный 2004, США / Канада / Германия / Греция / Великобритания
6.2
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