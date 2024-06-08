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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Канада Фантастика 2022

Рейтинг канадских фильмов в жанре фантастика 2022 года

Падение Луны 6.3
1 Падение Луны Голливудский фильм-катастрофа от режиссера «Дня независимости»
боевик, приключения, фантастика 2022, США / Канада / Китай
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Король неба
9.3
Человек-Паук: Паутина Вселенных
9.3
Стражи Галактики. Часть 3
Топ 1000 лучших фильмов
9.7
Барби
9.5
Патхан: Схватка со смертью
9.4
Король неба
9.3
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9.3
Стражи Галактики. Часть 3
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