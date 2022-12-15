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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Канада Фэнтези

Рейтинг канадских фильмов в жанре фэнтези

Господин Никто
1 Господин Никто
фантастика, фэнтези, драма, мелодрама 2009, Бельгия / Канада / Франция
8.3
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Перси Джексон и похититель молний
2 Перси Джексон и похититель молний
фэнтези, сказка 2009, Канада / США
7.6
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Дэдпул
3 Дэдпул
фэнтези, фантастика, боевик 2016, США / Канада
7.5
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Мулан
4 Мулан
фэнтези, драма, боевик 2020, США / Китай / Канада
7.3
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Воображариум доктора Парнаса
5 Воображариум доктора Парнаса
приключения, мистика, фэнтези 2009, Франция / Канада
7.1
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Мумия: Гробница Императора Драконов
6 Мумия: Гробница Императора Драконов
боевик, комедия, драма, приключения, ужасы, фэнтези, триллер 2008, Германия / Канада / США
7.0
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Во имя короля: история осады подземелья
7 Во имя короля: история осады подземелья
фэнтези, боевик, приключения 2007, Германия / Канада / США
6.8
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Седьмой сын
8 Седьмой сын
фэнтези, семейный, приключения 2015, Великобритания / США / Канада / Китай
6.5
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