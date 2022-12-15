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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Канада Семейный

Рейтинг канадских фильмов в жанре семейный

Балерина
1 Балерина
анимация, семейный 2017, Франция / Канада
8.1
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Семейка Аддамс: Горящий тур
2 Семейка Аддамс: Горящий тур
анимация, ужасы, комедия, семейный 2021, США / Великобритания / Канада
8.1
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Приключения Паддингтона
3 Приключения Паддингтона
семейный, комедия, приключения 2014, Великобритания / Франция / США / Канада
7.4
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Волк и Лев
4 Волк и Лев
семейный 2021, Франция / Канада
7.4
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Седьмой сын
5 Седьмой сын
фэнтези, семейный, приключения 2015, Великобритания / США / Канада / Китай
6.5
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