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Рейтинг канадских фильмов в жанре драма 2023 года

Кто убил BlackBerry? 7.5
1 Кто убил BlackBerry? Реальная история стремительного взлета и катастрофического падения первого в мире смартфона
биография, комедия, драма 2023, Канада
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Все страхи Бо 6.6
2 Все страхи Бо Комедийный хоррор с Хоакином Фениксом от мастера жанра Ари Астера
ужасы, драма, комедия 2023, Канада / США
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65 5.8
3 65
приключения, драма, фантастика 2023, Канада / США
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Заклятие. Зло внутри 5.4
4 Заклятие. Зло внутри Фильм ужасов о жутком существе, которое питается человеческими обидами
драма, ужасы, триллер 2023, Канада / США
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