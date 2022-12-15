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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Канада Драма

Рейтинг канадских фильмов в жанре драма

Господин Никто
1 Господин Никто
фантастика, фэнтези, драма, мелодрама 2009, Бельгия / Канада / Франция
8.3
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2012
2 2012
драма, фантастика, боевик, триллер, приключения 2009, США / Канада
8.1
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Порок на экспорт
3 Порок на экспорт
драма, триллер, мистика 2007, Великобритания / Канада / США
7.8
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Это всего лишь конец света
4 Это всего лишь конец света
драма 2016, Франция / Канада
7.6
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Американский психопат
5 Американский психопат
ужасы, триллер, драма 2000, США / Канада
7.5
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Хлоя
6 Хлоя
триллер, драма 2009, США / Канада / Франция
7.4
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Фрида
7 Фрида
драма, биография 2002, США / Канада / Мексика
7.3
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Мулан
8 Мулан
фэнтези, драма, боевик 2020, США / Китай / Канада
7.3
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Опасный метод
9 Опасный метод
драма 2011, Германия / Канада / Великобритания
7.2
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Параллельные миры
10 Параллельные миры
драма, мелодрама 2012, Канада / Франция
7.2
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Мумия: Гробница Императора Драконов
11 Мумия: Гробница Императора Драконов
боевик, комедия, драма, приключения, ужасы, фэнтези, триллер 2008, Германия / Канада / США
7.0
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13-й район: Кирпичные особняки
12 13-й район: Кирпичные особняки
боевик, драма, криминал 2014, Франция / Канада
6.8
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Будь моими глазами
13 Будь моими глазами
криминал, драма, мистика 2021, Канада
6.7
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Песня имен
14 Песня имен
драма 2019, Германия / Канада / Великобритания
6.6
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Космополис
15 Космополис
драма 2012, Канада / Франция / Италия / Португалия
5.2
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