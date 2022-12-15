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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Канада Комедия

Рейтинг канадских фильмов в жанре комедия

Убойные каникулы
1 Убойные каникулы
комедия 2009, Канада
8.1
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Семейка Аддамс: Горящий тур
2 Семейка Аддамс: Горящий тур
анимация, ужасы, комедия, семейный 2021, США / Великобритания / Канада
8.1
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Я краснею
3 Я краснею
приключения, анимация, комедия 2022, Канада
7.8
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Трио из Бельвилля
4 Трио из Бельвилля
комедия, анимация 2003, Франция / Бельгия / Канада / Великобритания / Латвия
7.6
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Грайндхаус
5 Грайндхаус
ужасы, боевик, фантастика, комедия 2007, США / Канада
7.5
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Приключения Паддингтона
6 Приключения Паддингтона
семейный, комедия, приключения 2014, Великобритания / Франция / США / Канада
7.4
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My Little Pony: Новое поколение
7 My Little Pony: Новое поколение
приключения, анимация, комедия 2021, Ирландия / Канада
7.4
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Скотт Пилигрим против всех
8 Скотт Пилигрим против всех
фантастика, комедия, боевик, мелодрама, приключения 2010, США / Канада
7.2
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Зубная фея
9 Зубная фея
сказка, комедия 2009, США / Канада
7.2
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Мумия: Гробница Императора Драконов
10 Мумия: Гробница Императора Драконов
боевик, комедия, драма, приключения, ужасы, фэнтези, триллер 2008, Германия / Канада / США
7.0
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Лысый нянька: Спецзадание
11 Лысый нянька: Спецзадание
боевик, комедия 2005, США / Канада
6.9
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Реальная белка 2
12 Реальная белка 2
анимация, комедия, приключения 2017, США / Канада / Корея
6.4
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