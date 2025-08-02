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Рейтинг канадских фильмов в жанре анимация 2022 года

Человек-Паук: Паутина Вселенных 8.7
1 Человек-Паук: Паутина Вселенных
боевик, приключения, анимация 2022, Канада / США
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Я краснею 7.3
2 Я краснею Красочный мультфильм Pixar о трудностях подросткового возраста
приключения, анимация, комедия 2022, Канада
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Кентервильское привидение 6.9
3 Кентервильское привидение Мультфильм о призраке из старинного английского поместья и его новых друзьях
анимация, комедия 2022, Канада / Великобритания
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