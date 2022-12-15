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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Канада Анимация

Рейтинг канадских фильмов в жанре анимация

Балерина
1 Балерина
анимация, семейный 2017, Франция / Канада
8.1
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Семейка Аддамс: Горящий тур
2 Семейка Аддамс: Горящий тур
анимация, ужасы, комедия, семейный 2021, США / Великобритания / Канада
8.1
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Я краснею
3 Я краснею
приключения, анимация, комедия 2022, Канада
7.8
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Щенячий патруль в кино
4 Щенячий патруль в кино
анимация, приключения 2021, США / Канада
7.7
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Трио из Бельвилля
5 Трио из Бельвилля
комедия, анимация 2003, Франция / Бельгия / Канада / Великобритания / Латвия
7.6
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My Little Pony в кино
6 My Little Pony в кино
анимация, детский 2017, США / Канада
7.4
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My Little Pony: Новое поколение
7 My Little Pony: Новое поколение
приключения, анимация, комедия 2021, Ирландия / Канада
7.4
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Реальная белка 2
8 Реальная белка 2
анимация, комедия, приключения 2017, США / Канада / Корея
6.4
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9.0
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