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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Канада Приключения

Рейтинг канадских фильмов в жанре приключения

Алита: Боевой ангел
1 Алита: Боевой ангел
фантастика, боевик, приключения, мелодрама 2018, США / Канада / Аргентина
8.4
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2012
2 2012
драма, фантастика, боевик, триллер, приключения 2009, США / Канада
8.1
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Я краснею
3 Я краснею
приключения, анимация, комедия 2022, Канада
7.8
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Щенячий патруль в кино
4 Щенячий патруль в кино
анимация, приключения 2021, США / Канада
7.7
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Приключения Паддингтона
5 Приключения Паддингтона
семейный, комедия, приключения 2014, Великобритания / Франция / США / Канада
7.4
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My Little Pony: Новое поколение
6 My Little Pony: Новое поколение
приключения, анимация, комедия 2021, Ирландия / Канада
7.4
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Скотт Пилигрим против всех
7 Скотт Пилигрим против всех
фантастика, комедия, боевик, мелодрама, приключения 2010, США / Канада
7.2
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Воображариум доктора Парнаса
8 Воображариум доктора Парнаса
приключения, мистика, фэнтези 2009, Франция / Канада
7.1
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Мумия: Гробница Императора Драконов
9 Мумия: Гробница Императора Драконов
боевик, комедия, драма, приключения, ужасы, фэнтези, триллер 2008, Германия / Канада / США
7.0
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Во имя короля: история осады подземелья
10 Во имя короля: история осады подземелья
фэнтези, боевик, приключения 2007, Германия / Канада / США
6.8
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Седьмой сын
11 Седьмой сын
фэнтези, семейный, приключения 2015, Великобритания / США / Канада / Китай
6.5
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Реальная белка 2
12 Реальная белка 2
анимация, комедия, приключения 2017, США / Канада / Корея
6.4
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Падение Луны
13 Падение Луны
боевик, приключения, фантастика 2022, США / Канада / Китай
6.4
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Чужой против хищника
14 Чужой против хищника
боевик, ужасы, приключения, фантастика, триллер, военный 2004, США / Канада / Германия / Греция / Великобритания
6.2
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