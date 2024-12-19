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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Канада Боевик 2022

Рейтинг канадских фильмов в жанре боевик 2022 года

Человек-Паук: Паутина Вселенных
1 Человек-Паук: Паутина Вселенных
боевик, приключения, анимация 2022, Канада / США
9.7
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Падение Луны
2 Падение Луны
боевик, приключения, фантастика 2022, США / Канада / Китай
6.3
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