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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Канада Боевик

Рейтинг канадских фильмов в жанре боевик

Алита: Боевой ангел
1 Алита: Боевой ангел
фантастика, боевик, приключения, мелодрама 2018, США / Канада / Аргентина
8.4
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2012
2 2012
драма, фантастика, боевик, триллер, приключения 2009, США / Канада
8.1
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Обитель зла: Последняя глава
3 Обитель зла: Последняя глава
триллер, боевик, ужасы, фантастика 2016, Германия / Австралия / Канада / Франция
7.6
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Грайндхаус
4 Грайндхаус
ужасы, боевик, фантастика, комедия 2007, США / Канада
7.5
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Дэдпул
5 Дэдпул
фэнтези, фантастика, боевик 2016, США / Канада
7.5
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Мулан
6 Мулан
фэнтези, драма, боевик 2020, США / Китай / Канада
7.3
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Скотт Пилигрим против всех
7 Скотт Пилигрим против всех
фантастика, комедия, боевик, мелодрама, приключения 2010, США / Канада
7.2
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Мумия: Гробница Императора Драконов
8 Мумия: Гробница Императора Драконов
боевик, комедия, драма, приключения, ужасы, фэнтези, триллер 2008, Германия / Канада / США
7.0
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Лысый нянька: Спецзадание
9 Лысый нянька: Спецзадание
боевик, комедия 2005, США / Канада
6.9
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Во имя короля: история осады подземелья
10 Во имя короля: история осады подземелья
фэнтези, боевик, приключения 2007, Германия / Канада / США
6.8
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Обитель Зла 2: Апокалипсис
11 Обитель Зла 2: Апокалипсис
боевик, ужасы, фантастика, триллер 2004, Германия / Франция / Великобритания / Канада
6.8
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13-й район: Кирпичные особняки
12 13-й район: Кирпичные особняки
боевик, драма, криминал 2014, Франция / Канада
6.8
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G.I. Joe: Бросок кобры 2
13 G.I. Joe: Бросок кобры 2
боевик 2012, США / Канада
6.7
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Падение Луны
14 Падение Луны
боевик, приключения, фантастика 2022, США / Канада / Китай
6.4
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Чужой против хищника
15 Чужой против хищника
боевик, ужасы, приключения, фантастика, триллер, военный 2004, США / Канада / Германия / Греция / Великобритания
6.2
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