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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Канада 2026

Рейтинг канадских фильмов 2026 года

Опасные отношения 7.1
1 Опасные отношения Пребывающая в кризисе пара дает отпор незваным гостям в доме у озера
триллер, боевик, комедия 2026, США / Канада
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Нормал 6.8
2 Нормал Шериф раскрывает страшные тайны сонного городка. Новый криминальный боевик с Бобом Оденкерком
боевик, криминал, триллер 2026, Канада / США
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