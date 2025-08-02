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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Канада 2025

Рейтинг канадских фильмов 2025 года

Кровавый урожай 6.6
1 Кровавый урожай Веселый слэшер о смертоносном клоуне, который со вкусом расправляется с подростками
комедия, ужасы 2025, США / Канада / Люксембург
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Западня 6.5
2 Западня Воришка пытается угнать дорогое авто, но становится игрушкой мстительного садиста
триллер 2025, США / Канада / Чехия
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Последний экзорцист 4.0
3 Последний экзорцист Священник сражается с могущественным демоном в облике своего давно умершего отца
ужасы 2025, Канада
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