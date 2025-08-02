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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Канада 2024

Рейтинг канадских фильмов 2024 года

Дюна: Часть вторая 8.7
1 Дюна: Часть вторая Продолжение фантастического блокбастера Дени Вильнева
фантастика, боевик, приключения, драма 2024, США / Канада
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Ночь в зоопарке 6.9
2 Ночь в зоопарке Кролик-мутант держит в страхе всех зверей
анимация, комедия, ужасы 2024, Франция / США / Бельгия / Канада
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Зверопоиск 6.4
3 Зверопоиск Свин-детектив и беглая слониха против жестокого мира шоу-бизнеса
приключения, анимация 2024, Канада / Великобритания
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Саван 5.8
4 Саван Овдовевший бизнесмен обустраивает высокотехнологичные могилы. Фильм от мастера боди-хоррора Дэвида Кроненберга
ужасы, триллер 2024, Канада / Франция
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Пушистое превращение 5.8
5 Пушистое превращение Озорные братья-близнецы спасают волшебный мир от таинственных злодеев
приключения, анимация, фэнтези 2024, Канада / Франция
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Форсаж. Полный вперед! 4.1
6 Форсаж. Полный вперед! Вор против бандитов, продажных копов и киллера
боевик 2024, Канада
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