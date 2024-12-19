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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Канада 2023

Рейтинг канадских фильмов 2023 года

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Самые ожидаемые фильмы
485
Аватар 4 17 декабря 2026
471
Аватар 3 19 декабря 2024
241
Трансформеры: Восхождение Звероботов 8 июня 2024
205
Аватар 5 21 декабря 2028
197
Разбой 11 мая 2023
Лучшие фильмы в прокате
9.3
Кукольник
9.2
Кот в сапогах 2: Последнее желание
9.1
Чебурашка
9.1
Аватар 2: Путь воды
8.9
Джон Уик 4
Топ 1000 лучших фильмов
9.4
Судзумэ закрывает двери
9.2
BTS: Yet to Come in Cinemas
9.2
Кот в сапогах 2: Последнее желание
9.1
Чебурашка
9.1
Зеленая миля
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