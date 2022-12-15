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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Канада 2021

Рейтинг канадских фильмов 2021 года

Семейка Аддамс: Горящий тур
1 Семейка Аддамс: Горящий тур
анимация, ужасы, комедия, семейный 2021, США / Великобритания / Канада
8.1
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Щенячий патруль в кино
2 Щенячий патруль в кино
анимация, приключения 2021, США / Канада
7.7
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Волк и Лев
3 Волк и Лев
семейный 2021, Франция / Канада
7.4
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My Little Pony: Новое поколение
4 My Little Pony: Новое поколение
приключения, анимация, комедия 2021, Ирландия / Канада
7.4
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Будь моими глазами
5 Будь моими глазами
криминал, драма, мистика 2021, Канада
6.7
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Те, кто желает мне смерти
6 Те, кто желает мне смерти
триллер 2021, Канада / США
6.5
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