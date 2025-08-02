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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Биография 2024

Рейтинг фильмов в жанре биография 2024 года

Месье Азнавур 7.7
1 Месье Азнавур История восхождения Азнавура от уличного певца до легенды шансона
биография, драма, музыка 2024, Франция
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Федя. Народный футболист 7.4
2 Федя. Народный футболист История взлётов и падений звезды советского спорта
спорт, драма, биография 2024, Россия
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Великая 7.4
3 Великая Байопик с Кейт Уинслет о культовом фотографе XX века
биография, драма 2024, США
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Командир 7.4
4 Командир Реальная история советского военного, который спас детей от террористов
биография, драма, боевик 2024, Россия
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Боб Дилан: Никому не известный 7.3
5 Боб Дилан: Никому не известный Музыкальный байопик о пути к славе легендарного артиста
биография, драма, музыка 2024, США
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Руки вверх! 7.2
6 Руки вверх! История становления культовой группы «Руки Вверх!»
биография, комедия, музыка 2024, Россия
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Быть лучше: История Робби Уильямса 7.2
7 Быть лучше: История Робби Уильямса Музыкальный байопик о самой эксцентричной звезде Британии
биография, музыка 2024, США / Австралия
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Роднина 6.7
8 Роднина История легендарной фигуристки: от болезненной девочки до олимпийской чемпионки
спорт, биография 2024, Россия
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Мария 6.4
9 Мария Байопик с Анджелиной Джоли о последних днях оперной дивы в окружении призраков и верных слуг
биография, драма 2024, Германия / США / ОАЭ / Италия
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Большая гонка. Лянча против Ауди 6.4
10 Большая гонка. Лянча против Ауди Спортивная драма о знаменитом противостоянии итальянской «Лянчи» и немецкой «Ауди»
биография, драма, спорт 2024, Италия / Великобритания
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Екатерина Великая 6.1
11 Екатерина Великая Историческая драма о русской императрице с Анной Михалковой
биография, исторический 2024, Россия
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