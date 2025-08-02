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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Беларусь Исторический 2025

Рейтинг белорусских фильмов в жанре исторический 2025 года

В списках не значился 6.4
1 В списках не значился Молодой солдат оказывается в пылу обороны Брестской крепости. Патриотический военный фильм, приуроченный к 9 мая
военный, исторический 2025, Россия / Беларусь
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