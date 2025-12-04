Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Беларусь 2001

Рейтинг белорусских фильмов 2001 года

В августе 44-го 8.2
1 В августе 44-го
криминал, военный, боевик, драма, триллер 2001, Россия / Беларусь
Оцените
Жанр
Страна
Год
Сбросить
Самые ожидаемые фильмы Топ 1000 лучших фильмов Лучшие фильмы в прокате Лучшие фильмы 2025 года Лучшие фильмы 2024 года Лучшие фильмы 2023 года Лучшие фильмы 2022 года Лучшие фильмы 2021 года Лучшие отечественные фильмы Лучшие фильмы по странам Лучшие фильмы по жанрам
Самые ожидаемые фильмы
1214
Человек-бензопила. Фильм: История Резе 4 декабря 2025
1099
Аватар: Пламя и пепел 25 декабря 2025
599
Чебурашка 2 1 января 2026
288
Иллюзия обмана 3 13 ноября 2025
234
Хищник: Планета смерти 13 ноября 2025
Лучшие фильмы в прокате
9.4
Айхал
9.2
Двое в одной жизни, не считая собаки
9.0
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
8.9
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
8.7
Унесенные призраками
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Побег из Шоушенка
9.1
Атака титанов: Последняя атака
9.0
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
9.0
Ateez World Tour [Towards the Light: Will to Power] в Сеуле
8.9
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Панфилов в роли Каверина возвращается: 20 серий «Акушера 2» покажут всего за две недели – расписание тут
Леонардо ДиКаприо выбрал лучший фильм Нолана: в топе у звезды совсем не «Начало», хоть он и снялся там в главной роли
Только 1 проект Первого канала попал в рейтинг самых просматриваемых в 2025 году: зато у НТВ таких 26 – вот какие сериалы в топе
Спародировали «Игру престолов» и опозорились: 12-й сезон считается лучшим в истории «Симпсонов» – у худшего просмотров в 4 раза меньше
За 5 лет такое впервые: в 2025-м сразу 8 российских фильмов покорили прокат – умудрились собрать больше 1 млрд рублей
Ответьте на 8/8 вопросов про «Один дома», иначе Кевин будет стрелять: сложный тест на знание культовой комедии 90-х
Не только Тони Старк сменит костюм в «Судном дне»: Marvel нашли способ вернуть Криса Эванса — все еще Роджерс, но уже не Кэп
«Психоделика, а не афиша»: так говорят про зарубежный постер к фильму СССР – взгляните и угадайте киноленту (тест)
«Слабо, противно»: Гурченко после «Карнавальной ночи» сыграла девушку легкого поведения – и жалела об этом до самой смерти
Этот сериал с рейтингом 8,5 на IMDb называют лучшим про космос со времен «Вавилона-5»: у трех сезонов из шести — 100% на Rotten Tomatoes
«Он – гениальный»: Райан Гослинг влюбился в эти 2 советских мульта – о скрытом смысле одного из них спорят уже 50 лет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше